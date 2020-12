Deputado Luiz Antônio faz balanço do trabalho em 2020

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 19:24 horas

Sul Fluminense – O deputado federal, Luiz Antônio, classificou como positivo o balanço do trabalho realizado no atípico ano de 2020. Com todas as atenções voltadas para a saúde, o parlamentar realizou uma prestação de contas, onde dez municípios da região receberam emendas destinadas para o combate da Covid-19, as quais somadas ultrapassaram os R$ 12 milhões.

– O ano de 2020 foi um ano difícil para todos nós. Testou nossa saúde, mente, finanças e capacidade de superação, mas é com esperança que faço esta prestação de contas. Trabalhei muito para trazer recursos para a saúde dos municípios no Sul do Estado, em especial, o Sul Fluminense. O caminho ainda é longo e temos muito por fazer para diminuir os efeitos desta pandemia. Mas, finalizo este ano com a sensação de ter dado minha contribuição para que os municípios tenham mais estrutura para atender nossa população – afirmou o deputado.

Mesmo fisicamente longe do plenário, já que as votações foram feitas pelo computador, o deputado Luiz Antônio deu continuidade a dois projetos que considera importantes para melhorar a saúde do estado, principalmente para a população mais vulnerável.

– Conseguimos lançar dois projetos que tenho um carinho especial. O “Valências no Esporte” incentiva a prática de atividades físicas e funcionará em núcleos espalhados por diversas regiões do estado – Valença, Barra do Piraí, São Pedro da Aldeia, Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Carmo, Santo Antônio de Pádua, Japeri e Seropédica. Já o “Saúde Animal”, prevê a castração de animais domésticos de pequeno porte e atuar com a circulação de “castramóveis” (trailers onde são realizadas castrações) para evitar doenças, abandonos e maus-tratos – finaliza o parlamentar.