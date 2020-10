Deputado Luiz Antônio participa do pontapé inicial do Projeto Valências no Esporte

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 19:01 horas

Valença – A Câmara Municipal de Valença sediou nesta segunda-feira (26), uma capacitação e entrega de certificados dos colaboradores do projeto socioesportivo “Valências no Esporte”, que será implementado nos municípios de Valença, (5 núcleos), Barra do Piraí (4), Paraíba do Sul (1), Comendador Levy Gasparian (1), Carmo (1), Santo Antônio de Pádua (1), Japeri (1) e Seropédica (1).

Os participantes da atividade serão os divulgadores do projeto nos 15 núcleos criados para incentivar a prática esportiva para pessoas de todas as idades.

A solenidade contou com participação do deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ), parlamentar que trabalhou pela implantação e início do projeto, por meio de suas emendas parlamentares.

A atividade foi organizada por Tathyane Höfke, diretora da Organização Não Governamental (ONG) Con-Tato, entidade responsável pela coordenação do projeto.

Segundo Tathyane, o projeto Valências no Esporte prevê atividades esportivas em núcleos espalhados por diversas regiões do estado, mas privilegiando a região do Médio Paraíba. “É um projeto que tem um público-alvo superamplo e prevê atividades esportivas como futebol, vôlei, futsal, lutas, alongamento, ginástica funcional, zumba. E aí, cada região vai ter o seu perfil atendido de acordo com a demanda”.

De acordo com a diretora da Con-Tato, após esta etapa de contratação e capacitação dos colaboradores, será o início do projeto propriamente dito, com a abertura do período de matrícula dos beneficiados, seguido do início das atividades.

Thathyane também ressalta a importância da atuação do deputado Luiz Antônio, num momento político de mudanças, com o fim do Ministério dos Esportes, agora transformado em Secretaria, o que gerou a redução do número de funcionários da pasta responsável pela análise de projetos. “O nosso projeto conseguiu sair num tempo recorde graças a sua persistência junto à Secretaria”.

Para Luiz Antônio, o projeto é pioneiro. “Nessas regiões nunca houve uma intervenção do Ministério do Esporte como essa. É um projeto esportivo, mas com um cunho social muito forte, porque vai atuar em comunidades carentes!”.

Expectativas

Tathyane ressalta que se trata de 1.5 mil beneficiários diretos. Mas, indiretamente, pensando nas famílias, que também serão incluídas no projeto através de eventos específicos, o “Valências nos Esportes” levará atendimento há mais de 4.5 mil pessoas.

O deputado destacou ainda o incremento econômico. “Cada Núcleo desses custa R$ 250 mil!”, informou, relacionando ao total de investimentos com recursos de suas emendas que será aportado na região. “Eu acho que o mandato do deputado federal é para isso: para trazer recursos, para trazer melhorias e trazer esperança principalmente para essa juventude”.

Os profissionais se mostraram otimistas com o início das atividades. Carlos “Mestre Tota” da Silva de Oliveira que vai atuar no Núcleo 4, no bairro Cambota (Valença). Ele destacou a felicidade de poder ajudar a levar o esporte para os bairros, hoje, muito desatendidos deste tipo de iniciativa.

“Isso vem num momento bacana, porque vamos desenvolver atividades coletivas tirar crianças da evasão escolar, do consumo de drogas, da ociosidade”, afirmou, destacando a importância do apoio do deputado Luiz Antônio para que o projeto tivesse início ainda neste ano.

Paola Ingrid Silva Amorim, do Núcleo 1 (Vargem Alegre – Barra do Piraí), concorda com Mestre Tota. “Esse projeto veio para ajudar a abraçar os jovens e fazer com que o esporte cresça. Eles [a comunidade] estão bem ansiosos. E agora a gente vai começar com tudo, vamos dar o início e deslanchar”.