Deputado Noel de Carvalho é diagnosticado com Covid-19

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 10:39 horas

Resende – O deputado estadual Noel de Carvalho, de Resende, foi diagnosticado com Covid-19. O parlamentar do PSDB está se recuperando em casa, onde segue em isolamento. Na pauta da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), consta votação nesta terça-feira, 6, de projeto de lei de autoria do parlamentar, prevendo que empresas, onde os funcionários tenham sido vacinados contra Covid-19, passem a funcionar normalmente, independente de lockdown.