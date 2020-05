Deputado Pedro Ricardo toma posse na Alerj em lugar de parlamentar que morreu de Covid-19

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 20:13 horas

Rio – O deputado estadual Pedro Ricardo, suplente do PSL, tomou posse nesta quarta-feira (27/05) para ocupar a vaga do deputado Gil Vianna, que morreu, na semana passada, vítima da covid-19. Médico cardiologista, Pedro tem 39 anos e é morador do município de Saquarema. A posse foi oficializada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT).

O novo parlamentar iniciou a carreira política como vereador, em 2008, e atualmente acumulava os cargos de vice-prefeito e secretário municipal de Saúde de Saquarema, tendo implantado diversas ações na cidade de combate ao coronavírus.

“Em primeiro lugar, quero registrar minha tristeza por estar tomando posse nesta Casa num momento como esse, em meio à essa pandemia tão letal que levou o nosso amigo Gil Vianna. Agradeço aos meus eleitores, principalmente ao povo de Saquarema, minha terra, que me deu seu voto de confiança. Ao Poder Legislativo do Rio de Janeiro, na pessoa de seu presidente, deputado André Ceciliano, sou grato pela recepção e pela sua atuação em conjunto com outros parlamentares. Com eles, quero ajudar a acrescentar ao nosso Estado mais qualidade de vida para nossos habitantes”, disse Pedro em seu discurso de posse.

Por ser médico, o deputado pretende sentar com entidades e órgãos de saúde para entender as demandas do segmento. Além disso, Pedro sinalizou que vai buscar opiniões e ideias da área de turismo visando à retomada da economia nesse setor, entre outras ações.