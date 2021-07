Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 17:58 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa afirmou que tem destinado recursos, através de emendas parlamentares, para levar a diversas cidades do Estado do Rio os veículos adaptados para realizar a castração de cães e gatos. Segundo ele “os temas relacionados aos animais de estimação são cada vez mais discutidos na Câmara dos Deputados. E essa tendência é justificável. Hoje sabemos que a preocupação com os nossos companheiros está diretamente ligada à saúde pública e ao nosso bem-estar, indo muito além do mimo”, declarou.

Os castramóveis, como são popularmente conhecidos, tornaram-se importantes ferramentas no controle da população de cães e gatos em vários municípios brasileiros. É através de um maior acesso à castração que podemos melhorar a qualidade de vida dos nossos companheiros de quatro patas, evitando a disseminação de doenças e combatendo um problema que vem se agravando com a pandemia da Covid-19; o abandono.

Dados da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) AMPARA Animal, mostram que o abandono cresceu 70% em 2020, numa consequência do impacto negativo do novo coronavírus nas finanças dos brasileiros. Isso nos colocou mais uma vez diante das ameaças da reprodução descontrolada, das zoonoses – como raiva e leishmaniose – e do desequilíbrio ambiental.

A oferta de um serviço de castração gratuito é uma possível solução para esses problemas. Por isso, o deputado destinou emendas para que Porciúncula, Santa Maria Madalena, Quissamã, São João da Barra, Cordeiro, Cachoeiras de Macacu, Piraí, Pinheiral, Areal, Sapucaia, Mendes, Itaocara, Arraial do Cabo, Três Rios, Barra Mansa e Valença conseguissem seus castramóveis.

— Meu desejo é ver esse tema abraçado pela população e ganhando a atenção do poder público, como ocorre em Resende. O município é referência e, por lá, o projeto de castração móvel, que funciona desde julho do ano passado, convive com o primeiro hospital veterinário municipal da região Sul Fluminense — afirma o parlamentar.

Segundo Corrêa, “a saúde animal está mais relacionada a nós do que muitos imaginam. Um exemplo disso é o fenômeno descrito pela Teoria do Elo, que aponta uma conexão entre os maus-tratos e a violência doméstica. De acordo com esse conceito, abusos praticados contra animais podem ser indícios de que outros abusos estejam acontecendo naquele ambiente, tendo como prováveis vítimas as crianças, mulheres e idosos. Os estudiosos dessa teoria esclarecem que muitos indivíduos com perfil violento iniciam seus crimes maltratando animais e que algumas vítimas de agressões tendem a reproduzi-las.Estar atento aos sinais de socorro apresentados pelos animais pode interromper ciclos de violência doméstica e salvar vidas. Investir no bem-estar animal é também investir na saúde de todos nós”, conclui o deputado.