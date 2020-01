Deputado Serfiotis conquista mais de R$ 5,5 milhões para a Saúde da região

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 12:11 horas

Recursos serão aplicados em habilitações e qualificações na Rede de Urgência e Emergência, a partir de 2020

Sul Fluminense- O deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD), conquistou a soma de R$ 5.584.500,00 para atender as Redes de Urgência e Emergência, leitos da enfermaria clínica de retaguarda, de cinco municípios do Sul Fluminense para este ano.

As portarias das habilitações e qualificações nas Redes foram assinadas pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no final de dezembro de 2019, através das demandas apresentadas pelo deputado federal Alexandre Serfiotis.

– Todo ano os valores vão entrar no Fundo Municipal de Saúde de cada município. Isso representa mais recurso para os municípios investirem na melhoria do atendimento nos hospitais e melhoria na qualidade do atendimento à população. Esta é uma excelente notícia, pois este recurso é perene, então todo ano os municípios vão receber os valores estipulados para cada um – explicou Alexandre Serfiotis.

O município de Resende receberá o valor de R$ 2.233.800,00 para 27 leitos do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori.

Para Barra Mansa foi destinado o valor de R$ 1.551.250,00 que serão revertidos para 20 leitos da Santa Casa de Misericórdia do município.

Em Volta Redonda o valor de R$ 992.800,00 será destinado para 12 leitos do Hospital São João Batista.

O município de Itatiaia receberá a quantia de R$ 496.400,00 para seis leitos do Hospital Municipal Maternidade Drº. Manoel Martins de Barros.

Fechando o valor do montante, Quatis receberá R$ R$ 310.250,00. A quantia será revertida para quatro leitos do Hospital São Lucas.

Conquista Antiga

Em 2017, Serfiotis conseguiu habilitar seis leitos no Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real. O recurso destinado ao município é de R$744.600,00 por ano.