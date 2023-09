Deputado visita maior empresa de reatores atômicos do mundo em busca de parceria com o Brasil

Em reunião em Paris com Catherine Cornand, vice -presidente da Framatonme, maior empresa do mundo de manutenção de reatores atômicos, e com Bernard Fontana (CEO) da empresa, o deputado Júlio Lopes (PP), presidente da Frente Parlamentar de Atividades Nucleares (FPN), ficou entusiasmado com a possibilidade de uma parceria entre a França e o Brasil para o desenvolvimento de Small Modular Reactors (SMRs), que são reatores nucleares de pequeno porte mas com enorme eficiência.

– A conversa com a vice-presidente da Framatonme foi muito proveitosa, tanto que saímos do encontro com grande esperança de concretizarmos a parceria e futuro acordo, já que a empresa atua hoje ativamente na obra de Angra III com a criação de cerca de 2 mil novos empregos, possa ajudar ainda mais no desenvolvimento dessa obra que é tão importante para o estado Rio de Janeiro – explicou.

Julio lembrou ainda que em outubro a França irá realizar um grande encontro com a participação das maiores empresas nucleares do mundo, e que o Brasil precisa ter uma participação importante nesse contexto, já que tem uma das maiores reservas de urânio do mundo e é um dos três países capazes de enriquecer o isótopo de urânio a 20% e dele fabricar o ELAU, combustível muito sofisticado, fazendo com que o pais tenha uma enorme oportunidade de mercado internacional e de avanço econômico.

– Estamos trabalhando para aprimorar essa parceria; e tenho plena confiança e certeza que assim será feito, já que a energia nuclear pode no futuro desempenhar um papel fundamental na luta contra a descarbonização do planeta, sendo de grande importância para a transição de uma energia limpa em todo o mundo – disse.