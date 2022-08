Dinho afirma que aguarda ser intimado de decisão na disputa entre Vitorino e Sipe

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 17:18 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal, Sidney Dinho, informou que já “ouviu falar”, mas ainda não foi intimado oficialmente de uma decisão do desembargador Antônio Iloízio Barros Bastos, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ), devolvendo o mandato ao vereador Hálison Vitorino até que aquela corte julgue a disputa entre ele e o seu suplente, Guilherme Sipe, que foi empossado nesta quarta (24) , por ordem da 4ª Vara Cível de Volta Redonda.

Dinho afirmou que manterá a postura de cumprir todas as decisões judiciais referentes ao caso, e que cabe ao Judiciário definir o resultado da questão.

Sipe e Hálison discutem quem tem direito ao mandato. Sipe afirma que Hálison, que era o titular da cadeira, perdeu o direito a ela ao aceitar um cargo que não se enquadra na listagem das posições que permitem o licenciamento.

Já Hálison afirma, em suas redes sociais, que foi afastado por uma interpretação que “não condiz com a lei”.