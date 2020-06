Dinho afirma que defesa de paulinho do Raio-X deixou de comparecer a depoimentos esta terças

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 21:13 horas

Volta Redonda – O vereador Sidney Dinho (Patriota), presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda contra o vereador afastado Paulinho do RX, informou que, nas audiências previstas para esta terça, apesar de devidamente intimados, Paulinho do RX e seus defensores não compareceram e nem fizeram uso da possibilidade de participação virtual.

A lei prevê que se a parte estiver devidamente intimada, os atos podem ocorrer.

– Conseguimos avançar. Tomamos os depoimentos do prefeito e do vereador denunciante. Daremos andamento a instrução, ouvindo as testemunhas arroladas pela defesa na próxima semana. Intimamos as partes e apesar de disponibilizar meios para participação de forma virtual e presencial, o vereador Paulinho e seus defensores não participaram.Nos dias 07 e 09 de julho, a Comissão pretende ouvir oito das 11 testemunhas apontadas pela defesa do vereador.

– Faz parte do devido processo legal o direito a ampla defesa e contraditório e o depoimento destas testemunhas de defesa são direito constitucional do Vereador. Nosso objetivo é cumprir a lei, cumprir seus prazos e encerrar este processo, apresentando seu relatório final à mesa diretora.