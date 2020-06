Dinho marca depoimentos de Samuca e Rodrigo Furtado

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 16:00 horas

Volta Redonda – O vereador Sidney Dinho (Patriota), que preside a comissão processante encarregada do processo de cassação do vereador Paulinho do Raio-X, marcou para a próxima terça-feira (30) os depoimentos do prefeito Samuca Silva e do vereador Rodrigo Furtado. O depoimento de Samuca está marcado para às 14 horas, e o de Rodrigo Furtado, para às 16 horas.

Dinho explicou que os depoentes poderão ser ouvidos de forma presencial ou virtual, através da plataforma Zoom. Eles poderão escolher a forma de se manifestarem.

Já o vereador Paulinho do Raio-X será o último a ser ouvido, e também poderá depor de forma presencial ou virtual.

Paulinho tentou, por via judicial, impedir que a comissão processante continuasse com o processo, mas a Justiça negou o pedido dele.