Dinho recebe minuta da revisão da Lei Orgânica de Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 18:08 horas

Legislação é a versão municipal da Constituição e minutas resultam de trabalho dos vereadores e audiências públicas

Volta Redonda – A Comissão instituída pela Câmara Municipal de Volta Redonda para revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Casa Legislativa entregou de forma oficial, na tarde dessa quinta-feira (25 de agosto), as Minutas do Projeto de Emenda de Revisão e Atualização da Lei Orgânica do Município de Volta Redonda e do Projeto de Resolução de Revisão e atualização do Regimento Interno da CMVR ao atual presidente do Legislativo – Welderson Sidney da Silva Teixeira. O trabalho foi realizado pelo Escritório Valeriote Sociedade Individual de Advocacia.

A finalidade da CMVR em contratar a Consultoria especializada objetivou a elaboração de minuta de Projeto de Lei foi implementar proposta de emenda de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno do Poder Legislativo. O serviço seguiu com Audiência Pública e muitas reuniões com consideração criteriosa observância às Leis e suas alterações, bem como as demais legislações pertinentes com cláusulas e condições que rezam o contrato, abrangendo estudos técnicos, análises, serviços de reestruturação normativa.

Estiveram presentes, além do representante legal da empresa contratada, do Presidente da CMVR, do Procurador Jurídico- Alexandre Faria Thuller, os membros da comissão Clóvis Bezerra Cavalcante, Maria Luísa Manso de Moraes, Leia Lelê e Costa, Lindomar Alcebiades da Silva e a representante do Poder Executivo, Yasmin Arbex Ribeiro. Todos fizeram relatos das fases desse trabalho realizado com muita dedicação e com riqueza de detalhes. Agradeceram a oportunidade de fazerem parte desse marco para o município de Volta Redonda.