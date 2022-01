Dinho se reúne com Secretário de Ordem Pública

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2022, 18:08 horas

Volta Redonda – O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda para o exercício 2022, recebeu na tarde desta segunda-feira (10), o tenente-coronel PM Luiz Henrique Monteiro Barbosa, secretário de Ordem Pública do município de Volta Redonda.

Na oportunidade, o Secretário expôs as mudanças e já um demonstrativo de mapeamento das instalações de câmeras que serão grande auxiliadora da segurança e ordem na cidade. Ponderando os passos de poucos dias a frente da Ordem Pública Municipal, o tenente- coronel Luiz Henrique acrescentou que está aberto às sugestões dos nobres vereadores, e solicitou que apontem locais para instalação de câmeras nos bairros e em pontos estratégicos com a finalidade de assegurar aos cidadãos tranquilidade e a segurança merecida.

Dinho disse que o Poder Legislativo está aberto para ajudar no que for necessário em prol das melhorias na cidade, e também se colocou à disposição, tendo em vista sua experiência ilibada na corporação do 28º Batalhão da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quando foi um colaborador na formação de soldados e esteve à frente de muitas operações na defesa e combate a crimes na região. E na vereança sempre foi um braço forte na luta pela segurança e da ordem em Volta Redonda, e agora, além de ser o relator da Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Civil, também está pronto para colaborar com a SOP na garantia do bem comum do volta-redondense.

O vereador e presidente da CMVR acredita que já faz tempo que a cidade merecia uma Secretaria para cuidar dessa área, e que todos ganham com esse avanço- finalizou Sidney Dinho.

Participaram da reunião o presidente da Comissão Permanente: o vereador Vander Temponi e Amauri Pego Mendonça- um dos representantes da SOP.