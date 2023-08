Dinho visita bairro Voldac e conversa com moradores

Volta Redonda – O vereador Sidney Dinho (Patriota) esteve nesta quarta-feira (16) no bairro Voldac, onde levou seu projeto “Fala, cidadão”. Dinho está percorrendo os bairros de Volta Redonda. No Voldac, onde ouviu moradores e transeuntes que passaram e deixaram suas solicitações, sugestões e críticas. A captação das demandas nos bairros busca uma prestação de serviço público municipal eficiente.

– Meu objetivo é trazer nossa estrutura de gabinete para bem próximo da população. O vereador é o ente político mais próximo das comunidades e quando fazemos isso, quebramos uma barreira de dificuldades de acesso que os munícipes as vezes tem para fazer suas solicitações. Esta proximidade nos faz ter cada vez mais e mais conhecimento das necessidades de cada localidade da cidade – disse Dinho.

O projeto do vereador teve início em 2013, primeiro ano de seu primeiro mandato, e só foi interrompido no período de pandemia. A próxima edição do projeto que também se caracteriza como um gabinete itinerante do vereador, será no dia 23 no bairro São Luiz.