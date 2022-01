Dinho visita Luís Carlos Sarkis

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2022, 15:45 horas

Volta Redonda – O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda para o exercício 2022, visitou na manhã desta sexta (14), seu amigo Luís Carlos Sarkis, em sua residência, conversaram sobre diversos assuntos, e um dos preferidos- a política.

Dinho disse que uma de suas prioridades para 2022 é visitar amigos que a Pandemia, infelizmente, afastou do seu dia a dia, e uma das primeiras desse ano, foi a de Sarkis, que está acamado, mas sem perder o bom humor e as energias de uma conversa produtiva, principalmente com conselhos pela suas felizes experiências no Executivo (assessor parlamentar) e no Legislativo, onde também já ocupou a cadeira de presidente.

“Pra mim é sempre uma honra estar próximo de pessoas especiais, que renovam nossas ideias, e que já passaram por etapas que hoje vivemos, minha promessa pessoal é rever, encontrar, quero que saibam o quanto significam pra mim e pra muitos…”, destacou Dinho.