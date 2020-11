Diogo Balieiro agradece eleitores após sua reeleição em Resende

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 14:41 horas

Resende – O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, foi as redes sociais nesta segunda-feira (16), para agradecer a população que votou a favor de sua reeleição, no domingo (15). Diogo e seu vice, Geraldinho, venceram logo no primeiro turno com 82,57% dos votos válidos nas eleições do município e segundo o prefeito, foi a maior votação de toda a história de Resende, com 54.880 eleitores votando neles.

– Quero deixar aqui o meu muito obrigado aos 54.880 eleitores por essa votação histórica e expressiva. Conquistamos 82,57 % dos votos válidos nessas eleições. Foi a maior votação de toda a história do nosso município e agradeço muito pela confiança, apoio e carinho – disse Diogo em sua página oficial no Facebook.

O prefeito reeleito também se comprometeu mais uma vez com a população na postagem publicada nesta segunda-feira.

– Quero reforçar o meu compromisso com Resende e com os moradores da nossa cidade. A vontade é a mesma de quatro anos atrás e vamos juntos seguir construindo uma Resende melhor. Estou muito feliz, mas principalmente muito grato por esse resultado. E podem ter certeza absoluta que esses próximos quatro anos serão muito melhores do que foram os últimos quatro – concluiu Diogo Balieiro Diniz.