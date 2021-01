Diogo Balieiro e Geraldinho tomam posse em Resende

Resende – Em sessão solene de posse, o prefeito Diogo Gonçalves Balieiro Diniz e o vice-prefeito Geraldo da Cunha, que foram reeleitos após o recorde histórico de 82,57% dos votos no município de Resende, assumiram seus cargos oficialmente, na noite desta sexta-feira, dia 1º de janeiro. A cerimônia para o mandato de 2021 a 2024 foi realizada no Teatro da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Na ocasião, também foram empossados 16 vereadores da Câmara Municipal de Resende – um parlamentar reeleito não compareceu devido à suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). O evento foi restrito em razão do cumprimento dos protocolos de segurança sanitária necessários para o enfrentamento da Covid-19, incluindo medidas para evitar aglomerações.

A solenidade de posse foi presidida pelo vereador mais velho da Casa Legislativa, Roque Cerqueira (PL), e contou com a presença de autoridades da região, entre elas, o juiz titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Resende e diretor do Fórum da cidade, Dr. Marvin Ramos Rodrigues Moreira, e a juíza da 94ª Zona Eleitoral de Barra Mansa, Drª. Flávia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, que compuseram a mesa. O prefeito, o vice-prefeito e os 16 vereadores presentes assinaram o termo de posse. No dia 18 de dezembro do ano passado, Diogo Balieiro e Geraldinho foram diplomados pela Justiça Eleitoral, em ato singelo por conta dos cuidados contra a disseminação do novo coronavírus.

