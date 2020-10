Diogo Balieiro leva conquistas em gestão e equilíbrio financeiro para programa eleitoral

Matéria publicada em 13 de outubro de 2020, 14:07 horas

Resende – Candidato à reeleição, o prefeito Diogo Balieiro Diniz usou seu segundo programa eleitoral nos meios de comunicação para destacar avanços conquistados na área da gestão pública, bem como a atual situação de equilíbrio das contas públicas. Diogo ressaltou ter encontrado um cenário difícil em 2017, internamente e externamente. Além das dívidas encontradas, ele lembrou que o país e o estado do Rio enfrentavam um verdadeiro terremoto tanto político quanto econômico.

– Quando assumimos em janeiro de 2017, Resende estava praticamente falida, com dívidas milionárias. O Estado e o país afundavam em uma grave crise. Para colocar a casa em ordem, tivemos de fazer uma grande reforma das contas públicas – disse.

O prefeito afirmou que logo no início do mandato foram necessários cortes no número de secretarias e de cargos comissionados, bem como foi feita uma ampla renegociação de contratos então vigentes e novas licitações ocorreram. “Nós conseguimos pagar menos do que era praticado”, contou. No programa, foi destacado como exemplo o contrato de varrição, que caiu de R$ 13 milhões para R$ 5 milhões.

Com as medidas tomadas, o prefeito afirmou que foi possível investir na cidade, principalmente na área da saúde. O programa destaca que Resende passou a ser apontada como a cidade que oferece o melhor serviço de saúde pública no estado do Rio, assim como ficou entre as 100 melhores cidades do país para investir. “Assumimos a prefeitura com uma proposta diferente: estar sempre perto da população e ser um gestor rigoroso das contas pública. Nossas conquistas e resultados mostram que Resende está no caminho certo”, disse ele.

O prefeito destacou que os salários dos servidores foram pagos “rigorosamente em dia” e que hoje Resende paga o Piso Nacional do Magistério. Além disso, o prefeito teve todas as suas contas analisadas até agora pelo Tribunal de Contas do Estado aprovadas.