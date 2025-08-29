Diretor Executivo do H.FOA recebe Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo 

Volta Redonda – O Diretor Executivo do Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), Leonardo Prado, recebeu, na noite de quinta-feira (28), a Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo, maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Volta Redonda. A cerimônia, realizada no plenário da Casa, reuniu autoridades, familiares e convidados para homenagear 34 personalidades que se destacaram por suas contribuições à sociedade.

Ao receber a medalha, Leonardo Prado afirmou que o reconhecimento é fruto do trabalho coletivo dos profissionais do H.FOA.

“Mais do que um título pessoal, essa medalha representa o trabalho incansável de cada enfermeira, médico e colaborador do H.FOA, que diariamente se dedica a cuidar de quem mais precisa. Nenhuma conquista é individual: se impactamos positivamente a sociedade, é porque temos pessoas comprometidas ao nosso lado, que acreditam e fazem acontecer”, afirmou.

O diretor também agradeceu ao vereador Luciano Mineirinho, responsável pela indicação, à Presidência da FOA e a toda a equipe do hospital pela dedicação.

“Vamos seguir construindo um H.FOA cada vez melhor, para oferecer dignidade e qualidade em saúde para Volta Redonda”, acrescentou.

O presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado, elogiou a liderança e do diretor.

“Tenho profunda admiração pelo homem e pelo profissional que é o Leonardo. Sua dedicação tem sido essencial para o crescimento do hospital. Essa conquista vai além do reconhecimento individual; ela representa o esforço de todos que fazem parte do ecossistema FOA”, afirmou.

Além de Leonardo Prado, outras personalidades também foram homenageadas, entre elas o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, indicado pelo vereador Nilton Alves de Faria, o Neném. A proposta de concessão da medalha foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da cidade.

Foto: Divulgação