Disputa pela cabeça de chapa majoritária no PSD se acirra

Três pré-candidatos disputam indicação da legenda, que conta com diversos aliados do prefeito Samuca Silva

Volta Redonda – Alfredo Peixoto, Maurício Pessôa e Paulo Baltazar continuam se articulando em busca da vaga de candidato a prefeito pelo PSD. Nesta quarta-feira (19), o vereador Maurício Pessôa se reuniu com o presidente estadual do PSD, senador Arolde de Oliveira, no Rio de Janeiro. Foi acompanhado na reunião pelo ex-secretário municipal de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto .

Em 11 de agosto, Paulo Baltazar já havia visitado Arolde, acompanhado do ex-deputado estadual e atual secretário municipal de Governo de Volta Redonda, Nelson Gonçalves.

No ocasião, Maurício Pessôa reafirmou sua intenção de disputar ma cabeça da chapa majoritária do PSD em Volta Redonda. Alfredo Peixoto também continua pré-candidato.

Maurício afirmou que já conhece o senador de longa data e mantém boa relação política com ele. O vereador disse também que entende a dificuldade da administração da cidade no período pós-pandemia.

Maurício Pessôa é administrador e bacharel em direito, tendo sido presidente da Câmara de Vereadores e ter tido cargos executivos na CSN e na área ferroviária. Líder do governo na Câmara Municipal e com Apoio no Legislativo ao governo em todas as matérias que são importantes para Volta Redonda. Entre elas, o Programa de Incentivo ao Esporte. Além do apoio durante a pandemia de retorno financeiro do fundo da Câmara à Prefeitura e a proteção de leitos para a população de Volta Redonda.

– Temos um legado a defender – disse.

Já Alfredo Peixoto foi quem conduziu a estratégia de combate à pandemia da Covid-19 entre março e junho, quando deixou a secretaria, pouco depois que o prefeito Samuca Silva anunciou que não seria candidato à reeleição, decisão que Samuca decidiu reconsiderar recentemente.

Alfredo Peixoto disse também que a decisão sobre candidatura na cidade também deverá ser discutida pelo coordenador regional do PSD, o deputado federal Alexandre Serfiotis, que em breve se reunirá com o diretório da cidade. “O senador ficou feliz com a riqueza dos quadros do partido na cidade e a grandeza do PSD no município”, disse Alfredo.