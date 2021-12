Disque Denúncia recebe reconhecimento na Câmara Municipal de Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 16:35 horas

Angra dos Reis – Por sugestão do vereador Dudu do Turismo (PSD) e aprovação unânime dos demais vereadores, a equipe local do Disque Denúncia em Angra dos Reis recebeu nesta terça-feira, dia 7, uma Moção de Aplausos do Poder Legislativo angrense. Jonas Machado e Pablo Martins representaram a entidade no ato de entrega. O Disque Denúncia em Angra existe desde 2018 por meio de um convênio com a prefeitura.

— Antes da chegada do serviço a Angra, nós já recebíamos até 300 denúncias da região por ano. Em 2020 foram mais de 1,4 mil ligações, sob os mais variados motivos, não apenas relacionados à criminalidade — destacaram os representantes.

Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o vereador Dudu ressaltou a importância da participação popular na construção de uma cidade mais segura. E neste sentido, o acesso que o Disque Denúncia dá à população é vital. Para Dudu, parte do sucesso recente na redução da criminalidade em Angra dos Reis tem relação com a eficácia da coleta de informações liderada pelo Disque Denúncia.

— Esta já é uma ferramenta consolidada na cidade do Rio de Janeiro e que aqui em Angra dos Reis também mostra o seu valor. É o apoio que a população tem para enfrentar a criminalidade, com nenhum registro de vazamento de informações. Um serviço confiável e que funciona — afirmou o vereador.

Antes da entrega da moção, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao fundador do Disque Denúncia no Rio, Zeca Borges, que morreu na sexta-feira (3). Zeca fundou o serviço de informações em 1995 e desde 2011 tentava implantar algo similar em Angra dos Reis. Sua determinação, o apoio do empresário Roberto Bonfim – também falecido recentemente – e a sensibilidade do prefeito Fernando Jordão, tornou possível a parceria com o município que funciona desde 2018.