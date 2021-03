Matéria publicada em 12 de março de 2021, 16:39 horas

Além da conta herdada com funcionalismo ainda estar aberta, fevereiro teve bloqueios judiciais de mais de R$ 10 milhões e repasses para intervenção de hospital

Volta Redonda – Um balanço preliminar das receitas e despesas do mês de fevereiro, montado pela Secretaria Municipal de Fazenda, mostra que a situação financeira da prefeitura de Volta Redonda ainda é muito delicada. A julgar pelas projeções, mesmo com todos os cortes e revisões de contratos já feitos, ainda deve permanecer assim pelos próximos meses. Os cofres municipais registraram no segundo mês do ano uma arrecadação de exatos R$ 39.698.799,04, enquanto as despesas básicas atingiram R$ 39.562.829,69. Somente para quitar parte das folhas de pagamento (atuais e deixadas em aberto pela gestão passada) e outros compromissos com os servidores (férias, vale transporte, etc), foram gastos R$ 29.299.316,87.

A isso, some-se quase R$ 5 milhões para intervenção do Hospital São João Batista, R$ 2,3 milhões em repasses previstos para Câmara Municipal e as chamadas despesas essenciais. Sem falar que mais de R$ 10 milhões foram bloqueados em ações judiciais em fevereiro, o que torna a conta impossível de fechar. Um saldo de pouco mais de R$ 135 mil foi o que “sobrou” nos cofres da maior cidade do Sul Fluminense, mas sem que todos os itens previstos nas despesas fossem liquidados. O foco, mais uma vez, teve de ser priorizar o servidor municipal e serviços essenciais.

Apesar de ter quitado 70% da folha de dezembro (deixada em aberto, assim como parte de novembro e o décimo terceiro) em janeiro, os 30% restantes do que ainda era devido à categoria referente ao último mês do ano só puderam ser pagos em fevereiro. Para concluir essa operação ainda sobre despesas de dezembro, foram gastos R$ 4,8 milhões das receitas municipais previstas para fevereiro. Isso aconteceu pelo fato da prefeitura ter fechado o mês de janeiro com apenas R$ 66 mil em caixa. Ou seja, não daria nem perto de fechar os 30% da folha de dezembro que ainda restavam.

Outro ponto a ser destacado é que o ano “não parou” para que a atual administração pudesse pagar contas herdades de 2020. Pelo contrário, 2021 segue turbulento com as crises econômicas e sanitárias cada vez mais profundas. Mesmo assim, a atual administração conseguiu pagar integralmente os salários referentes a janeiro, com mais R$ 13,795.198,12. Essa seria, em condições normais, a obrigação que o governo teria dentro do mês com salários, caso não se visse obrigado a ainda arrecadar recursos para pagar contas deixadas pela antiga gestão.

Além do claro prejuízo financeiro que os funcionários tiveram e ainda têm de carregar, vale ressaltar que a herança deixada reduz o poder de investimento próprio do município em áreas essenciais e até nas coisas mais básicas. O caixa de fevereiro, por exemplo, fechou com R$ 135 mil, sem que todas as despesas pudessem ter sido pagas. As prioridades seguem com o funcionalismo e a saúde e uma coisa já é certa: as contas de janeiro e fevereiro também avançaram sobre as receitas de março.

Busca por recursos e negociações judiciais

Com tantas dificuldades para colocar as contas em dia, o prefeito Antonio Francisco Neto tem se ocupado a negociar cada contrato: novos e antigos. Em outra frente, Neto foi a campo para discutir nos tribunais as razões e efeitos dos bloqueios de recursos que a prefeitura vinha sofrendo seguidamente. Com essas ações, a situação melhorou um pouco em dois meses. A maior parte dos bloqueios foi suspensa a partir do meio do mês de fevereiro e as revisões contratuais deram leve fôlego às finanças. Com isso, já foi possível pagar os salários dos servidores em dia novamente.

Já de olho no médio prazo, Neto liderou uma força-tarefa para buscar recursos em emendas parlamentares. O esforço tem tudo para dar certo, pois poucas vezes se viu uma mobilização tão grande de deputados federais dispostos a ajudar com a chegada de recursos. Com a chegada destas verbas, a prefeitura teria ao menos um poder maior de promover investimentos em áreas como assistência social, saúde, esporte, lazer, infraestrutura e mobilidade urbana.