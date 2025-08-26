terça-feira, 26 agosto 2025
DPU inaugura atendimentos em Resende

Após a ação, unidade vai seguir de portas abertas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h 

by alice couto

Foto: Divulgação

Resende – A Defensoria Pública da União inaugurou, nesta terça-feira (26), o atendimento à população de Resende, das 9h30 às 13h. O serviço conta com a presença de um defensor público federal, prestando assistência e tirando dúvidas da população.  Os atendimentos serão disponibilizados no 1º andar do Espaço Agulhas Negras, que fica na Rua Henrique Sivori, nº 47, no bairro Campos Elíseos. O endereço é o mesmo onde há o atendimento do Procon, O serviço disponibilizou um número de telefone para sanar dúvidas: (21)99290-5169.

Após a inauguração, a DPU vai seguir de portas abertas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, no mesmo endereço.

“Os atendimentos são fundamentais para ajudar a garantir assistência jurídica para a população, em especial àquelas pessoas que não possuem recursos para arcar com os custos. É muito importante que as pessoas tomem conhecimento dessa oportunidade e ajudem a disseminar a informação que está disponível nos portais oficiais da gestão municipal”, disse o procurador do município, Dr. Bruno Romar.

Saiba mais sobre a Defensoria Pública da União 

A Defensoria Pública da União (DPU) é uma instituição nacional que oferece assistência jurídica gratuita e integral para pessoas que não podem pagar por um advogado, atuando na esfera federal. O objetivo da frente é garantir que a população tenha acesso à justiça, defendendo os direitos individuais e coletivos de cidadãos necessitados em diversas instâncias. 

Qualquer cidadão que possa comprar que não tem condições financeiras de contratar um advogado particular pode buscar a assistência da DPU. O serviço atende famílias com renda mensal bruta de até R$ 2 mil. No entanto, mesmo com renda superior, é possível ser atendido se houver gastos extraordinários que justifiquem a necessidade da assistência jurídica gratuita.  

 

