DPU inaugura atendimentos em Resende

Resende – A Defensoria Pública da União inaugurou, nesta terça-feira (26), o atendimento à população de Resende, das 9h30 às 13h. O serviço conta com a presença de um defensor público federal, prestando assistência e tirando dúvidas da população. Os atendimentos serão disponibilizados no 1º andar do Espaço Agulhas Negras, que fica na Rua Henrique Sivori, nº 47, no bairro Campos Elíseos. O endereço é o mesmo onde há o atendimento do Procon, O serviço disponibilizou um número de telefone para sanar dúvidas: (21)99290-5169.

Após a inauguração, a DPU vai seguir de portas abertas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, no mesmo endereço.

“Os atendimentos são fundamentais para ajudar a garantir assistência jurídica para a população, em especial àquelas pessoas que não possuem recursos para arcar com os custos. É muito importante que as pessoas tomem conhecimento dessa oportunidade e ajudem a disseminar a informação que está disponível nos portais oficiais da gestão municipal”, disse o procurador do município, Dr. Bruno Romar.

Saiba mais sobre a Defensoria Pública da União

A Defensoria Pública da União (DPU) é uma instituição nacional que oferece assistência jurídica gratuita e integral para pessoas que não podem pagar por um advogado, atuando na esfera federal. O objetivo da frente é garantir que a população tenha acesso à justiça, defendendo os direitos individuais e coletivos de cidadãos necessitados em diversas instâncias.