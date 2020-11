Dr. Daniel faz caminhada pela Fazenda da Grama em Rio Claro

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 18:04 horas

Rio Claro – O candidato a prefeito de Rio Claro, Dr. Daniel (MDB) realizou nesta quarta-feira, dia 11, uma caminhada na Fazenda da Grama, que é subdistrito de Passa Três, com seus apoiadores. A ação contou também com a participação do deputado federal Delegado Antônio Furtado (PSL), que percorreu as ruas do local, fazendo corpo a corpo. A população apontou diversas necessidades, principalmente com a manutenção da estrada de aceso ao subdistrito, transporte público e da saúde no local. Segundo Dr. Daniel, ouvir as demandas da população é o mais importante em uma campanha.

“Venho realizando as minhas caminhadas em diversos pontos do município de Rio Claro, e as necessidades que mais ouvimos são a falta de infraestrutura em estradas, zeladoria, quadras em reformas e, especialmente, a área da saúde. Além do mais, também ouvimos sobre a falta de médicos especialistas nos distritos, demora com exames e tantas outras necessidades. Para entender o que os moradores precisam de fato, temos que estar na rua e ser acessíveis à população”, destacou o Dr. Daniel.

Durante a semana, o candidato também percorreu as ruas do Morro do Estado, Centro, Sertão e Alambari, onde o assunto mais comentado pela população foi esporte e lazer. A falta de manutenção das quadras esportivas e de lazer de Rio Claro foram as maiores queixas das pessoas que moram nesta região. Em sua caminhada ao Morro do Estado, Dr. Daniel garantiu aos moradores do local que vai continuar a reforma da quadra que está paralisada: “A reforma da quadra do Morro do Estado está com a obra parada. Neste local, existe a maior concentração de pessoas em Rio Claro, ou seja, cerca de três mil pessoas moram nessa região e não existe nenhum local de lazer para os moradores”.

Além disso, outra reclamação foi a falta de ônibus que buscava as crianças no morro e que atualmente não sobe mais. “Os pais precisam descer para os alunos pegarem o transporte. Estamos ouvindo estas e outras reclamações diretamente dos moradores. O nosso compromisso é com a população de Rio Claro. Sem contar que diversas outras quadras começaram agora a ser reformadas e, por isso, me comprometo a terminar essas obras que foram iniciadas em um final de mandato”, destacou.

Plano de governo

Firmando um compromisso com a população, diversas pontos do seu plano de governo foram apresentadas pelo candidato a prefeito, Dr. Daniel em suas lives em redes sociais e também durante suas caminhadas pelos distritos. Uma das ações mais cobradas pelos eleitores são os investimentos de esporte e lazer de Rio Claro e também no transporte público. Segundo o candidato, ações de melhorias no esporte e lazer visam beneficiar todas as faixas etárias dos moradores e também as pessoas com deficiência.

“Nós damos destaque às ações voltadas para todas as idades. Queremos fazer mais atividades para a Melhor Idade e também aos jovens. Nosso destaque também é para as pessoas com deficiência. Queremos de fato praticar a inclusão tantos através de brinquedos adaptados, como também, promovendo atividades físicas para eles”, contou.

Aulas de danças, reformas de quadras, escolinhas esportivas, curso de equitação e hipismo e a construção também de pistas de skate são os compromissos do Dr. Daniel com o município “Rio Claro tem vários distritos, e quero construir pistas de skate em diversos locais, para fomentar a prática esportiva pelos jovens. Esporte é saúde, e precisamos investir nessas ações. Estou sendo bem recebido em diversos locais e reafirmo que sei o que a população precisa e, principalmente, acredito que juntos vamos renovar Rio Claro”, disse.