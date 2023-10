Drable dá início ao projeto “Prefeito na Minha Casa”

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, realizou, nesta terça-feira (31), a primeira visita do projeto “Prefeito na Minha Casa”. O principal intuito da ação é aproximar o Executivo da população, ouvindo suas demandas e buscando soluções para problemas que podem afetar o dia a dia dos moradores. O primeiro encontro foi realizado na casa dos ex-vereadores Zé Abel e Neusa Marino, moradores do bairro Boa Vista I e importantes lideranças da Região Leste. O prefeito foi acompanhado por todos os secretários municipais e pelo subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse.

Atento às falas dos moradores, Drable comentou que a ação nasceu da necessidade de oferecer uma interação mais específica e humanizada com os moradores, já que, por vários motivos, eles podem ter alguma dificuldade na hora de buscar atendimento.

– Eu acredito que esse contato é muito bom, tanto para minha equipe, que passa a ter uma percepção diferente do que as pessoas vivem e pensam, assim como para o morador, que precisa de solução para algum problema e que aqui eu tenho oportunidade de dar a atenção que ele merece e de uma forma mais próxima. Está sendo um projeto muito bacana e estou bem feliz de poder começar aqui na casa do Zé Abel – afirmou o prefeito.

Responsável por organizar os atendimentos durante a visita, André Abel Mariano, filho de Zé Abel, enfatizou a importância da proximidade do prefeito, sobretudo porque os moradores da localidade se sentem mais afastados da cidade. “A Região Leste sempre foi um pouco isolada por conta da distância e, como nossa família sempre morou aqui, essa aproximação do prefeito aqui com a gente é um marco, porque traz a população direto a ele. Só temos a parabenizá-lo por estar nos atendendo. Nós conhecemos as dificuldades da comunidade e o povo é carente de um contato mais próximo. É uma alegria muito grande de ter essa atitude do prefeito, porque mostra que é uma pessoa humana, que gosta da nossa cidade e da Região Leste”, declarou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, também enalteceu a iniciativa do Executivo de se aproximar da população. “Toda ação do poder público que visa estar próxima dos munícipes, na sua comunidade, buscando entender os problemas para ir atrás das soluções, é muito importante. Minha política é perto das pessoas e perto dos seus problemas”, disse.

O projeto acontecerá semanalmente, em diferentes bairros da cidade, disponibilizando também serviços públicos aos moradores.