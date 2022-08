Drable se reúne com representantes da Caixa e discute investimentos

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 16:06 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable conversou com representantes da Caixa Econômica Fedeal sobre investimentos em Barra Mansa, durante reunião no seu gabinete, nesta quarta (03). A reunião contou com a presença dos secretários municipais Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação); Eros dos Santos (Planejamento Urbano); e Leonardo Ramos de Oliveira (Finanças). Entre os assuntos abordados também estiveram o novo centro administrativo e a busca de uma solução conjunta para quem teve prejuízos ao fazer um investimento privado no condomínio ‘Cores da Barra’.

A aproximação entre o banco e o governo municipal acontece logo após o município obter melhora no rating de Capag (Capacidade de Pagamento). Através desta classificação, o Tesouro Nacional consegue ranquear as prefeituras que têm uma boa capacidade de honrar seus pagamentos e compromissos financeiros.

— Este relacionamento com a Caixa e a busca por novos investimentos foram permitidos com uma melhor nota que obtivemos na CAPAG: B com apêndice para A, sendo que com 1,2% já teremos A. Então, toda a seriedade financeira que o governo municipal demonstra no dia a dia permite que a gente alavanque novos investimentos para a cidade — destacou o secretário Leonardo.

Entre as novas ações, o prefeito Rodrigo Drable destacou a construção do novo Centro Administrativo. “Falamos de assuntos diversos como obras, investimentos, Orçamento-Geral da União e financiamento para a construção do novo Centro Administrativo. Quero modernizar a prefeitura, construir um novo prédio e disponibilizar o atual para investimento de alguma universidade”, planeja o prefeito.

Soluções para o ‘Cores da Barra’

Entre os assuntos tratados na reunião com representantes da Caixa, esteve o condomínio ‘Cores da Barra’, investimento privado que começou a ser construído em 2013, na Rua Albo Chiesse, no Centro, e está com as obras paralisadas desde 2015. A construtora responsável evoluiu muito pouco com as edificações no local. Lembrando que em 2014, a Caixa entrou no projeto para financiamento dos apartamentos por compradores.

“A prefeitura tem uma preocupação imensa, principalmente por conta de quem investiu ali o resultado financeiro de suas vidas. A Caixa está trabalhando há muito tempo neste projeto e está próxima de uma solução, que já foi conversada com a Associação de Moradores. Estão juntando os melhores esforços para que seja possível ressarcir àquelas famílias que fizeram acordo direto com o banco para financiar os imóveis no local, concluiu Drable.