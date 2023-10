Drable transfere ponto facultativo do Servidor Público para segunda-feira

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable baixou decreto, transferindo o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para a próxima segunda-feira (30). A medida é válida para as repartições municipais.

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, assim como aqueles que são executados sob regime de plantão/escala.

Saúde

UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Mulher e Central de Ambulância não serão afetados pelo decreto.

Guarda Municipal

A corporação vai trabalhar normalmente nesta segunda-feira. O contato pode ser feito pelos telefones: (24) 3028-9336 e (24) 3028-9369.

Defesa Civil

O atendimento de emergência da Defesa Civil poderá ser acionado por meio do telefone 199 ou do WhatsApp (24) 98121-3427. As ligações serão recebidas pela Guarda Municipal no Cesp (Centro Estratégico de Segurança Pública) e direcionadas à equipe de plantão.

Saae-BM

O cidadão que tiver problemas com abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência realizados pela autarquia, pode entrar em contato com o Saae-BM, através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526, pelo serviço da ouvidoria, no telefone (24) 3028-9944, e o Saae de Saudade – (24) 3028-9850.

Hemonúcleo

A unidade entrará em recesso e não funcionará, voltando ao atendimento normal na terça-feira, dia 31.