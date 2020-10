Dudu destaca geração de empregos em seu plano de governo para Itatiaia

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 19:03 horas

Itatiaia – O investimento na Geração de Emprego e Renda tem lugar de destaque no plano de governo do candidato Eduardo Guedes, o Dudu, que concorre à reeleição em Itatiaia. Ele afirma que, no atual mandato buscou dar à população condições de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Exemplo disso, foram as duas importantes inaugurações feitas pelo gestor nos últimos anos, como a parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para a inauguração da Casa do Trabalhador, e a implantação de uma unidade do Sistema Nacional do Emprego (SINE). Vale lembrar que, em menos de 40 dias de funcionamento, empregou mais de 30 pessoas.

– A geração de emprego e renda é um dos pilares de um bom governo municipal, estamos passando por um período de dificuldades para se arrumar um emprego, algo tão importante para as pessoas. Por isso, trabalhamos com muita dedicação e empenho para melhorar esse cenário no município, e assim iremos continuar, nosso governo nunca deixará de valorizar esta área tão importante para a construção de uma cidade cada vez melhor – explicou Dudu.

Para isso, o Plano de Governo de Dudu irá trabalhar na ampliação de serviços do Núcleo de Emprego e Qualificação (NEQ), qualificando as ações desenvolvidas através de capacitação técnica de funcionários, estruturação do espaço físico, adequação de equipamentos, sistematização da informação e formalização de parcerias. Incentivar as feiras de negócios e oportunidades para os pequenos e médios industriais ou produtores locais.

– Vamos propor a manutenção e o desenvolvimento de incentivos fiscais para empresas visando o estímulo ao primeiro emprego dos jovens e para novas empresas com atividades turísticas, além disso, também investiremos na identificação de vocações de indústrias pequenas e comércios, a partir da nossa mão de obra – finalizou.

*Outras propostas: *

✓ Programa socioambiental valorizando o trabalho e a preservação do Meio

Ambiente através da coleta seletiva do lixo, provendo melhor estrutura para

os que trabalham nesta área.

✓ Estimular o desenvolvimento, através do Banco do Brasil, Caixa Econômica

e Bancos Privados, o financiamento para pequenos negócios, visando a

geração de renda, transformando cidadãos comuns em pequenos empresários.

✓ Incentivar a capacitação profissional para jovens, ambos os sexos, na

faixa etária de 15 a 21 anos, facilitando o acesso a estágios e

oportunidades de trabalho na indústria, comércio e serviços através do

Programa Aprendiz Legal.

✓ Viabilizar transporte para outros municípios para munícipes em cursos de

qualificação profissional.