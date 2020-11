Dudu participa de comício no bairro Vila Odete

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 16:29 horas

Itatiaia – O prefeito de Itatiaia e candidato à reeleição pela coligação ‘Pra Fazer Ainda Mais’, Eduardo Guedes, o Dudu (PSC), realizou na noite da última quarta-feira (04), um comício no bairro Vila Odete. Segundo a organização, o evento contou com a presença de centenas de pessoas, como apoiadores, lideranças partidárias e postulantes ao cargo de vereador.

Na ocasião, também estavam presentes o candidato a vice, Sebastião Mantovani, o Jabá (PSL), os ex-prefeitos Almir Dumay e Jair Alexandre e o ex-secretário municipal de Saúde, Nilson Neves.

Durante seu discurso no ato político, Dudu reconheceu que ainda existem muitos aspectos a serem melhorados na atual gestão e reafirmou o compromisso com a população itatiaiense, prometendo continuar trabalhando para alcançar uma cidade ideal para os moradores.

– Temos muitas coisas para fazer em Itatiaia. Digo isso porque tenho a humildade e coragem de assumir que ainda precisamos investir em muitas áreas do nosso município, mesmo com tantas iniciativas realizadas no decorrer do governo 20. E não vamos descansar enquanto não chegarmos no patamar que planejamos. Queremos o melhor para os cidadãos dessa cidade – declarou o candidato.

Eduardo Guedes ainda aproveitou a oportunidade para pedir mais um voto de confiança da comunidade, visando a continuidade dos projetos desenvolvidos no último mandato.

– Conto com vocês para continuarmos fazendo do jeito certo por Itatiaia. Queremos encarar novamente o desafio de administrar essa cidade, com muita garra, honestidade, coragem, e principalmente, com o nosso povo em primeiro lugar – afirmou Dudu.