Dudu quer Meio Ambiente sustentável para Itatiaia

Itatiaia – Usar os recursos naturais com responsabilidade é essencial para preservar a natureza e garantir o bem-estar da geração atual e também das futuras. E foi pensando nisso que o candidato Eduardo Guedos, o Dudu (PSC) desenvolveu diversas ações voltadas à sustentabilidade ambiental, seguindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Uma das propostas do candidato do PSC para esse setor é a implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva Social, fixando pontos de coletas em praças públicas, promovendo realizações de coletas domiciliares e realizando coletas nas Unidades Administrativas Públicas, visando diminuir gastos com transbordo e descarte de “lixo” no Aterro Sanitário de Resende, além de gerar novas oportunidades de emprego e renda para as famílias e melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos na cidade.

Dudu também pretende criar programas e buscar parcerias para auxiliar produtores e proprietários de imóveis rurais na proteção e recuperação de remanescentes florestais da Mata Atlântica, auxiliando na reabilitação e na proteção de recursos hídricos.

Além disso, o gestor deseja implementar o Saneamento Rural a partir de construções de fossas filtros e sépticas, buscando recursos no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) e utilizando recursos do ICMS Verde.

– Não adianta almejar uma cidade melhor sem se lembrar das questões relacionadas à sustentabilidade. Queremos colocar diversas políticas ambientais em prática para beneficiar o município como um todo. Através delas, conseguiremos garantir qualidade de vida para todos – afirmou Dudu.

Outras propostas

✓ Implantações de Estações de Tratamentos de Águas (ETAs), garantindo a qualidade das águas distribuídas para a população e visitantes da cidade.

✓ Limpeza constante dos rios que cortam a área urbana do município.

✓ Realizações de Campanhas Municipais de Proteção à Mata Atlântica e às Matas ciliares, contra queimadas e caça e de apreensão de animais silvestres.

✓ Criar locais públicos para coletas de lâmpadas, pilhas e baterias.

✓ Projetos de recomposição das matas ciliares (margens dos rios).

✓ Projeto de coleta e destinação do lixo verde das áreas urbanas.

✓ Implantar a rede de drenagem de acordo com o Plano de Saneamento Básico Municipal.

✓ Cadastrar os mananciais e os pontos de captação de água.

✓ Coibir o lançamento de esgotos “in natura” nos rios.

✓ Promover a fiscalização da utilização de fossa rudimentar, buscando a transição para a fossa séptica, conforme as normas técnicas e legislações vigentes e ao Plano Municipal de Saneamento Básico.

✓ Ampliar a captação de água potável e de rede de distribuição que atenda Maringá.

✓ Construção de estação de tratamento de esgoto para o Alto Maromba.

✓ Manutenção, ampliação e modernização dos serviços de limpeza, coleta e descarte apropriado dos resíduos sólidos.

✓ Implantar ações de desenvolvimento sustentável, visando o aumento do percentual do ICMS Verde para o município.