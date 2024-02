E-book traz orientações para candidatos a vereador

Sul Fluminense – A versão digital do livro “Marketing Eleitoral para Campanha de Vereador (a) – 2024” traz, em 34 páginas, uma série de informações quesobre assuntos que vão da organização básica da campanha até o comportamento dos candidatos, assessores e consultores em relação às fake news.

O autor é o publicitário Charles Barizon, que atua no mercado de marketing político eleitoral há mais de 10 anos. O livro, que stá sendo lançado por R$ 29,90, é uma versão introdutória para candidatos, assessores e consultores políticos que irão trabalhar nas eleições deste ano.

Para o publicitário o livro será um diferencial para quem está organizando a sua campanha e quer entrar na disputa melhor preparado e consequentemente aumentar as suas chances de vitória.

“Este livro oferece uma visão lúdica sobre as principais técnicas e estratégias de marketing eleitoral, fornecendo aos leitores (as) os conhecimentos e habilidades necessários para planejar e executar campanhas eleitorais bem sucedidas. Ao longo do livro, serão explorados temas como pesquisa de mercado, segmentação de eleitores, criação de mensagens persuasivas, uso de mídias sociais e técnicas de comunicação eficazes, entre outros. Seja muito bem vindo (a) ao livro que vai mudar a maneira como você enxerga as campanhas eleitorais. De maneira simples e objetiva para que todos que tenham acesso ao livro possam entender”, comentou Barizon.

