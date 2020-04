Ednardo anuncia flexibilização do comércio em Pinheiral a partir de 4 de maio

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 18:03 horas

Abertura do comércio depende de nível de utilização de leitos no hospital da cidade e do uso de máscaras

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou em transmissão ao vivo por redes sociais, na tarde desta quarta-feira (29), que fechou acordo com o Ministério Público para reabrir, com restrições, o comércio na cidade. A Justiça já validou o acordo e o decreto com as novas medidas será assinado nesta quinta-feira(30). A flexibilização vai começar a valer a partir do dia 4 de maio.

O prefeito adiantou alguns pontos do decreto: o comércio varejista – exceto o que já se encontrava aberto – volta a funcionar dia 4, das 13 às 18 horas. Aos sábados, abrirá das 8 às 13 horas. Supermercados, hortifrutis e açougues poderão abrir também aos domingos, das 8 às 13 horas.

As condições para que o comércio se mantenha aberto são: até 50% de ocupação dos leitos destinados à doença no hospital municipal, uso de máscaras por todos os que estiverem nas ruas e nos estabelecimentos comerciais e ausência de aglomerações.

Atividades como barbeiro, cabeleireiro, manicures e profissionais liberais poderão funcionar, mas só com hora marcada e atendendo a um cliente por vez.

A feira do município vai retornar, com obrigação de manter espaçamento entre as barracas.

Bares, restaurantes e similares só poderão funcionar em regime de delivery ou entrega direta, sem consumo no local.

Academias só poderão funcionar com hora marcada, com um personal trainer e um cliente por vez. Ambos deverão usar máscaras.

Shows e eventos culturais, assim como missas e cultos religiosos continuam suspensos.

Leitos

Ednardo destacou que o Hospital Municipal separou 10 leitos e dispõe de oito respiradores para atender a pacientes com a Covid-19.

Casos

Em Pìnheiral foram confirmados 15 casos (9 curas e 6 em isolamento domiciliar) do Covid-19, 12 aguardam resultado em isolamento domiciliar e 53 foram descartados por testes rápido.

Os novos casos são três homens, com idade de: 40, 47 e 43 anos. O quarto caso é uma mulher de 58 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Pinheiral não registra nenhum óbito por coronavírus.