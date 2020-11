Ednardo Barbosa agradece apoio e pede voto consciente

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 22:52 horas

Pinheiral – A dois dias da eleição, o prefeito Ednardo Barbosa (PSC), candidato à reeleição em Pinheiral, pela coligação ‘Continuar a Avançar’, tendo como vice, a professora Sediene Maia (DEM), agradeceu aos eleitores pelo apoio e carinho com que foi recebido ao longo da campanha.

“Quero agradecer a cada eleitor pelo apoio e como nos recebeu em suas casas durante a campanha. Agradecimento especial a todas as crianças, jovens, adolescentes e aos idosos que, com muito carinho, sempre com um sorriso no rosto nos acolheram e nos deram a oportunidade de apresentar um pouquinho das nossas realizações bem como nosso plano de governo para os próximos quatro anos, se assim Deus quiser. Fica aqui o meu eterno agradecimento”.

Ednardo aproveitou a oportunidade para fazer um alerta e, mais uma vez, reforçou a importância de dar continuidade a sua gestão.

“Faço um apelo, não acreditem em fake news e não vendam o seu voto. Faça do seu voto, um voto consciente e de reconhecimento pelo nosso trabalho, para que a cidade de Pinheiral não caia novamente em mãos erradas e a gente possa continuar a avançar na geração e emprego, na melhoria da qualidade de vida, saúde, educação, infraestrutura, drenagem, pavimentação, iluminação entre outros. No dia 15 de novembro, vote Ednardo Barbosa e professora, Sediene Maia, número 20”.

Devido à chuva, o prefeito não pôde realizar o último comício de campanha, que estava marcado para a quinta-feira (12), na Praça Brasil, então foi realizada uma pequena carreata que percorreu as ruas de alguns bairros. No fim da tarde de sexta-feira ( 13), o prefeito, apoiadores e alguns candidatos a vereador visitaram algumas ruas do bairro São Jorge.

Carreata

Neste sábado ( 14), para encerrar a campanha, será realizada uma grande carreata, que percorrerá alguns bairros da cidade. A concentração está marcada para, às 14 horas, na Rua Ana Torres, no bairro Parque Maíra.

Vereadores

A chapa do prefeito Ednardo Barbosa possui 49 candidatos a vereador da coligação que reúne os partidos, PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB. São eles: (PSC)Marquito, Jordácio Mendonça, Muller, Drª Andreya Lemos – Teka, Orlando Maia, Dirceu Garbero, Vanuza Azevedo, Elidiane, Sebastiana da Obra e Carlão. (PSL) Richard Toró, Marcelo Aleixo, Taninha, Valéria Reis, Gilberto do Km 09, Lazinho, Professor Mauro Gama, Léo da saúde, Carina Valim, Érica do bairro Varjão, Enfermeira Cláudia a Abreu, Luana Seabra e Canário. (DEM) Joãozinho do Banerj, Neguinho, Mário Arthur, Penha da Sáude, Jorge Gambá, Altair Leonildo, Geraldinho, Professora Ita, Braz, Gabriela Amorim, Marciel Pires, Michel do handebol e Patrícia Araújo. (MDB) Luiz enfermeiro, Tonho do Ernesto, Costalonso, Maurício da Banca, Demóstenes, Ronilton do Cruzeiro, Dicksom Widmann, Janice Oliveira, Verônica Santos, Euvaristo da Área Rural, Diórginis Reis, Priscila Araújo e Rita da Loja.

Apoios

Ao longo da campanha, o prefeito Ednardo Barbosa recebeu declaração de apoio de deputados estaduais e federais, autores de importantes emendas parlamentares destinadas ao município ao longo da sua gestão, como o deputado estadual, Gustavo Tutuca, e os deputados federais, delegado, Antônio Furtado, Alexandre Serfiotis e Dr. Luiz Antônio Corrêa.