Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 17:17 horas

Pinheiral – O Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou na manhã desta quarta-feira, 04 de agosto, o recurso de R$1 milhão para pavimentação e drenagem de algumas ruas do bairro Cafundó. A verba é proveniente de uma emenda parlamentar do Deputado Federal, Dr. Luiz Antônio Corrêa. O prefeito usou as suas redes sociais para fazer o anúncio enquanto vistoriava os serviços de desobstrução de rede que estão sendo realizados na altura da Rua Helena Corrêa de Miranda, na entrada do bairro. Os trabalhos estão sendo executados pelo Departamento de Esgoto, da Secretaria de Serviços Públicos, com apoio da Cedae.

“As equipes da Secretaria e da Cedae estão realizando a desobstrução de uma rede de esgoto que está entupida e aproveito para anunciar para esta localidade que estamos trabalhando um recurso de R$1 milhão, uma emenda do deputado federal, Luiz Antônio Corrêa. Vamos pavimentar e drenar todas as ruas acima do bairro Cafundó, bem como, refazer essa rede de drenagem dessa parte da Rua Helena Corrêa de Miranda, um pedido da população e, se Deus quiser, vamos atender. Então estamos aqui hoje resolvendo esse problema da rede de esgoto dessa localidade e ao mesmo tempo vamos trabalhar essa emenda do deputado Luiz Antônio que vai beneficiar toda essa área”, adiantou o prefeito no vídeo.

Para a realização dos serviços da desobstrução de rede, o trecho da Rua Helena Corrêa de Miranda, que dá acesso ao bairro Cafundó está interditado. Os agentes do Departamento de trânsito estão no local para orientar os motoristas. A previsão é que o serviço seja concluído nesta quinta-feira, 05.