Ednardo Barbosa confirma pré-candidatura à reeleição em Pinheiral

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 17:20 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), anunciou nesta segunda-feira (31) que é candidato à reeleição. Devido às medidas de prevenção contra a pandemia de Covid-19, o lançamento foi oficializado por meio da divulgação de um vídeo em suas redes sociais.

Ednardo acredita ainda que a pandemia nesses seis meses trouxe novos desafios e destaca entre eles, a Educação Pública.

“A pandemia mostrou a dificuldade do Ensino à Distância, não só em Pinheiral, mas em todo país e, isso nos faz pensar em novas metodologias de ensino e de informatização para facilitar o acesso desses alunos à Educação”, disse Ednardo Barbosa.

O momento também mostra o quanto à expansão realizada no Pólo Industrial de Pinheiral é importante. Resultados positivos foram confirmados pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados pelo órgão na última semana (24/08): Pinheiral está entre os municípios com saldo positivo com relação a admissões de empregos na cidade, e até com contratações superiores a cidades do mesmo porte como Piraí. Ainda conforme informação da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), a projeção é que cerca de R$1,5 bilhões sejam injetados na economia do município após a abertura das 12 empresas que já foram aprovadas e de outras 5 novas empresas, que estão em análise.

Após a aprovação pelas convenções que ainda irão ocorrer, Ednardo diz que há muito a fazer: “Temos que continuar a avançar na cidade em outras áreas”.

Neto do primeiro prefeito de Pinheiral, Aurelino Gonçalves Barbosa (que foi ainda prefeito de Piraí, Deputado Estadual e vereador, falecido em 2000) e filho da ex-vereadora Eliege Barbosa, o pré-candidato a prefeito a reeleição de Pinheiral, Ednardo Barbosa participará da disputa eleitoral novamente junto com a sua vice-prefeita, Sediene Maia, que vem como pré-candidata a vice-prefeita.