Ednardo Barbosa lança campanha nas redes sociais

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 19:45 horas

Pinheiral – Foi lançada oficialmente na noite desta segunda-feira (28) a campanha de reeleição a prefeito de Pinheiral do candidato, Ednardo Barbosa, atual gestor do município, juntamente com a professora Sediene Maia, atual vice-prefeita.

A campanha teve sua estreia massiva nas redes sociais, por meio de um vídeo documentário onde ele e a vice-prefeita têm uma conversa sobre sua trajetória e o caminho percorrido até então.

Na lista de ações realizadas na gestão da dupla, o incentivo a profissionalização e geração de emprego também foi destaque com a realização de projetos inéditos como a abertura da Padaria Escolar beneficiando alunos, jovens e comunidade. Além de ter sido ofertado gratuitamente outros cursos de capacitação como o cuidador de idoso e portadores de necessidades físicas, salgadeira e de pintura em tecido, que possibilitou aos contemplados a conquista de novas habilidades, experiência e fonte de renda.

Nesta pandemia Pinheiral, com as medidas preventivas e de combate a propagação adotadas por meio de decretos expedidos pelo prefeito, Pinheiral tem servido de exemplo durante esses seis meses. A cidade possui 16 óbitos causados pela Covid-19 registrados e tem mantido o número de casos confirmados e de curas estabilizados, uma conquista vista em poucos municípios da região.