Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 16:37 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, acompanhado do secretário de Serviços Públicos, Jailson de Azevedo Rodrigues, se reuniu ontem (segunda-feira, 02) em Piraí, com o chefe do departamento da Gerência Médio Paraíba da Cedae, Sandro Arantes Coutinho, para levar demandas da cidade. Dentre os pedidos estão a conclusão da extensão de rede na Rua Alberto Eira, no KM 02 e o problema recorrente da falta de água que afeta os bairros Cruzeiro, Palmeiras, Colina e Chalé, e tem gerado muitas reclamações entre os moradores.

— Reforçamos o pedido de extensão de rede no restante da Rua Alberto Eira, no KM 02, como também levamos algumas demandas e serviços que a população vem reclamando para a prefeitura, como a melhoria no abastecimento de água dos bairros, Cruzeiro, Palmeiras que vêm sofrendo na época de seca, pois estamos aqui como portadores e saímos com boas notícias — disse o prefeito.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Jailson de Azevedo Rodrigues, Sandro Arantes Coutinho adiantou que será realizado o levantamento do material necessário para a conclusão da extensão de rede na Rua Alberto Eiras. “Assim que pronto o levantamento do material os serviços serão iniciados”, disse.

— Já em relação às pontuais falta de água nos bairros Cruzeiro, Palmeiras, Colina e Chalé, o chefe do departamento da Gerência Médio Paraíba da Cedae nos informou que um estudo está sendo realizado para relocação de uma bomba situada no bairro Colina para melhorar o abastecimento nos bairros citado — completou o secretário.