Ednardo Barbosa recebe secretário estadual de Infraestrutura

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 18:08 horas

Pinheiral – O Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, recebe nesta quinta-feira, 30, o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Lopes Brandi para cerimônia de assinatura da Ordem de Início da Execução da Obra de construção de uma de área de lazer no bairro Cruzeiro II e a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para pavimentação do bairro Varjão. Estarão presentes também o ex-secretário da pasta, o deputado estadual, Max Lemos, presidente da comissão de Obras da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e o também deputado estadual, Gustavo Tutuca.

A cerimônia será realizada na sede da prefeitura após o prefeito, secretário e deputados cumprirem agenda com o governador Cláudio castro no Hospital Regional do Médio Paraíba, Doutora Zilda Arns, onde será inaugurado um centro cirúrgico.

O prefeito Ednardo fala sobre o quão guardadas pela população são as obras e agradece a parceria do governo estadual e do deputado Gustavo Tutuca.

– São passos importantes para mais estes dois investimentos em nossa cidade, ambos em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. São obras muito aguardadas pela população e que foram intermediadas pelo deputado estadual, Gustavo Tutuca a quem agradeço pela parceria de sempre com a nossa cidade, e ao governador Cláudio Castro e toda a sua equipe que com o trabalho que vêm realizando estão mudando a realidade das cidades do interior -.declarou.