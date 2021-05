Ednardo Barbosa se reúne com secretário estadual de Educação

Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 19:53 horas

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa e sua equipe de secretários receberam no final da tarde desta segunda-feira, 03, na sede da Prefeitura de Pinheiral, o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt. O secretário esteve no município e também se reuniu com as equipes das escolas estaduais, além de reforçar a parceria e se colocar à disposição do governo municipal.

“É uma oportunidade para discutirmos a presença do Estado no município de Pinheiral. Uma reunião com o prefeito, secretário de Educação e equipe, fazendo a integração Estado/município é uma questão territorial, afinal a Educação é pública. O que o prefeito depender do Estado, nós vamos estar à disposição integralmente”, disse o secretário.

Na oportunidade o secretário adiantou que a partir de agosto os professores alfabetizadores da rede municipal de Pinheiral receberão capacitação do programa ‘Rio Mais Alfabetizado’.

“Entendendo que o letramento é o início do percurso escolar de toda uma geração, nós vamos oferecer com recursos próprios do Estado aos professores, que estão na turma de primeiro ano do Ensino Fundamental, professores alfabetizadores, àqueles que têm uma graduação, uma pós-graduação em alfabetização e àqueles que só têm o curso médio normal, uma extensão em alfabetização. Dessa forma aproxima-se a ideia do espírito colaborativo entre estado e municípios, melhora a qualidade do alfabetizador e o letramento dos alunos. Estamos dialogando com o futuro, melhorando o itinerário pedagógico desses alunos que serão alunos melhores, exigirão escolas melhores, professores melhores. Serão cidadãos melhores e terão uma participação na economia regional mais efetiva. Então é esta a ideia, um programa que nos possibilita olhar para 15, 20 anos e melhorar a alfabetização de toda uma geração dos fluminenses”, adiantou.

Ednardo Barbosa agradeceu a visita do secretário ao município e que as notícias vão somar aos que já vem sendo traçado regionalmente. “Agradeço a vinda do secretário estadual de Educação em nossa cidade. Esse espírito de colaboração aliada a notícia sobre a capacitação de professores alfabetizadores vêm ao encontro do que já vem sendo trabalhando regionalmente nos eixos Educação, Turismo, Tecnologia, Mobilidade através do Projeto LÍDER Vale Médio Paraíba. Ficamos muito satisfeitos em saber que podemos contar com o secretário”, disse.