Ednardo comemora oficialização de empreendimento imobiliário

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 21:11 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, aprovou a implantação da primeira fase de um novo empreendimento imobiliário que será implantado no bairro Varjão. O empreendimento Loteamento Arvoredo realizado pela Aceplan terá 788 lotes, sendo que na primeira fase serão 100, com construção imediata de 75 unidades habitacionais e previsão para ser realizada em 24 meses.

A aprovação da implantação da primeira fase do empreendimento imobiliário Loteamento Arvoredo que contou com a presença do empresário Mauro Campos, diretor da Aceplan e sua equipe.

O investimento prevê ainda a captação de águas pluviais e drenagem no loteamento numa área de 92 mil metros quadrados, além de incentivar o desenvolvimento da cidade, possibilitar com que o município arrecade tributos como o IPTU e o ITBI, que são recursos que são revertidos para obras e investimentos na cidade, além de contribuir com o fomento do comércio local.

— A nossa cidade está recebendo mais um investimento. O Mauro Campos é um investidor da região e que tem olhado com carinho, principalmente para Pinheiral. E, fico muito feliz em ter assinado mais um investimento importante para a nossa cidade, que vai ajudar não só para a arrecadação, mas também para a geração de emprego em Pinheiral. E, em saber que ele olhou para Pinheiral como mais um polo de parceria e investimento — disse Ednardo Barbosa.

Mauro Campos destacou que o trabalho que tem sido realizado na cidade despertou a atenção para o investimento em Pinheiral.

— Agradeço ao prefeito, pois sempre é um prazer estar em Pinheiral. Ednardo é um prefeito competente e luta pela cidade, dentro da sua simplicidade e carisma. A Aceplan começa a expandir seus investimentos, não só para Pinheiral, mas também Teresópolis, Caxias e Niterói. E, nos enche de orgulho começar essa expansão em Pinheiral, que é uma cidade vizinha e querida. Uma cidade que tem seu crescimento sustentável, forte e que vai continuar nesta sequência. Nós teremos o prazer de sermos parceiro da cidade neste momento de crescimento e, principalmente na gestão do prefeito Ednardo. Desde o início do projeto fomos atendidos de forma séria e serene por toda equipe da Prefeitura Municipal. Estamos na primeira etapa deste projeto, já estivemos na Caixa Econômica Federal e vamos iniciar a construção de 75 casas. É apenas o início de uma longa caminhada e estaremos juntos com Pinheiral — disse Mauro Campos.