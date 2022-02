Ednardo conversa com MRS Logística sobre viaduto de acesso ao Parque Maíra

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 18:01 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, recebeu nesta terça, 08, representantes da MRS Logística para dar início ao processo para a possível construção de um viaduto sobre a linha férrea com acesso ao bairro Parque Maíra, em local ainda a ser definido e orçado inicialmente em mais de R$ 5 milhões.

Participaram da reunião a gerente geral de Relações Institucionais da MRS Logística-RJ, Rosa Cassar, o engenheiro Vinícius Barichello, além dos especialistas em Relações Institucionais, Lucas Fernandes, José Márcio Figueira e Verônica Mageste.

A reunião, que contou também com as presenças dos secretários de Governo, Estanislau Corrêa, de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, Carlos Henrique, de Serviços Públicos, Jailson Rodrigues e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira, tratou ainda de outras possíveis intervenções e melhorias na cidade.

“Iniciamos o processo para a possível construção de mais um viaduto em nossa cidade, desta vez sobre a linha férrea que dá acesso ao bairro Parque Maíra, a obra beneficiará inúmeras famílias e trabalhadores do polo Industrial situado no bairro, dando fim ao risco de acidentes a motoristas e pedestres”, disse o prefeito Ednardo Barbosa.

A gerente geral de Relações Institucionais da MRS Logística-RJ, Rosa Cassar, se referiu à obra como um sonho antigo da atual gestão. “Estamos aqui hoje no município, o primeiro da região que nós visitamos esse ano, para dar tratativas à possibilidade de construção de um sonho antigo, que é acabar com a passagem em nível do Parque Maíra por meio de uma transposição de um viaduto rodoviário”.