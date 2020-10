Ednardo e Sediene fazem campanha na área rural

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 15:59 horas

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa (PSC) e a sua vice, a professora Sediene Maia (DEM), candidatos a reeleição em Pinheiral, pela coligação ‘Continuar a Avançar’, visitaram ontem o bairro Mutirão da Paz, no km 02 da Área Rural. Eles conversaram com os moradores e, além de lembrar os serviços realizados pela sua gestão, apresentaram as suas propostas de trabalho para os próximos quatro anos. A coligação reúne os partidos PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB e 49 candidatos a vereador.

Ednardo destacou a importância dos projetos executados na localidade ao longo dos quase quatro anos da sua gestão. “Nós tivemos muitos investimentos importantes na Área Rural, como a primeira creche inaugurada, a instalação da cadeira odontológica na unidade de saúde da família, a iluminação de LED em toda a extensão da Rodovia Benjamin Cosntant, bem como a compra do novo trator agrícola que vem ajudando diariamente no trabalho dos agricultores da região”, lembrou candidato ao agradecer a receptividade e acolhimento dos moradores.

O prefeito aproveitou para apresentar aos moradores algumas de suas propostas que contemplarão a localidade. “Nós temos outros importantes projetos que estão sendo implementados no nosso plano de governo, como a reforma e construção de uma quadra no colégio Miguel Barbosa, que vai ser um grande avanço para a comunidade, dentre outros projetos que serão executados pela secretaria do ambiente e desenvolvimento Rural”, concluiu.

Ele reforçou a importância de dar continuidade ao trabalho que ele e sua equipe vem desenvolvendo em Pinheiral. “Estamos no caminho certo, temos mais coisas a fazer para avançarmos ainda mais. Para isso peço a confiança de cada um de vocês no dia 15 de novembro”.