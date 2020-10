Ednardo e Sediene fazem campanha no loteamento novo do bairro Parque Maíra

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 17:27 horas

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa (PSC) e a sua vice, professora Sediene Maia (DEM), candidatos à reeleição em Pinheiral, pela coligação ‘Continuar a Avançar’, estiveram na segunda-feira (26) no loteamento novo do bairro Parque Maíra. Eles ouviram os moradores e apresentaram as suas propostas de trabalho para os próximos quatro anos, dentre elas a execução dos serviços de drenagem e pavimentação das ruas da localidade.

Ednardo falou que a pavimentação das ruas foi prejudicada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Segundo ele, a obra é um pedido antigo da população e está entre as prioridades do ano que vem.

— Muitas coisas atrapalharam o nosso planejamento em razão da pandemia, isso no país como um todo, Pinheiral não está longe disso. Assinamos um convênio com o governo do Estado no ano passado para a execução do projeto, mas não foi possível executá-lo. Vamos trabalhar o ano que vem para que a gente o coloque em prática — adiantou.

Ednardo e Sediene têm grande aceitação da população. O prefeito atribui ao compromisso que manteve com a população ao longo desses quase quatro anos da sua gestão.

“Ninguém fugiu à luta, ninguém correu das suas obrigações. Se nós estamos aqui hoje é porque nós temos serviços prestados em todos os bairros. Agradeço mais uma vez a todos vocês pela confiança. A população continuará contando com a nossa gestão em tudo aquilo que a gente tiver que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui residem. Por isso pedimos para que no dia de 15 novembro votem 20 para continuarmos avançando”, enfatizou.

Centro

Ontem (terça-feira, 27) o prefeito Ednardo Barbosa e a vice, professora, Sediene Maia, estiveram no Centro. Na oportunidade eles conversaram com os moradores, apresentaram as suas propostas de trabalho e destacaram os inúmeros investimentos realizados no bairro como a conclusão da obra de drenagem e pavimentação da Rua Domingos Mariano, do viaduto da MRS Logística, que estava inacessível há anos, construção de calçadas, além da implantação da clínica oftalmológico, que já realiza cirurgias de catarata.