Ednardo e Sediene fazem campanha nos bairros Parque Maíra e Três Poços

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 17:30 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), e sua vice, professora Sediene Maia (DEM), candidatos à reeleição pela coligação ‘Continuar a Avançar’, estiveram no sábado (31) no bairro Parque Maíra. Acompanhados de apoiadores, os candidatos percorreram as ruas do bairro e falaram com os moradores sobre melhorias realizadas e as propostas para os próximos quatro anos.

O prefeito elencou algumas prioridades para os próximos quatro anos e afirmou que já tem parcerias firmadas com o Governo do Estado e com a Light e que o asfaltamento das ruas terá atenção especial em seu novo mandato.

— Levamos informações valiosas para a população, pois temos importantes propostas para o nosso próximo mandato, entre elas o asfaltamento de ruas no loteamento novo em convênio já firmado com o Governo do Estado, reforma e construção de quadra na Escola Municipal Rosa Conceição Guedes, construção da sede própria da creche, implantação de iluminação LED e a regularização fundiária — adiantou Ednardo.

O prefeito também deu destaque aos trabalhos já concluídos na localidade. “Abrimos a Creche Municipal Professor José Hugo Almeida Leal, realizamos a drenagem, asfaltamento e iluminação LED na Rua Ana Torres, implantamos iluminação, ciclovia e vestiário no Parque Fluvial do Médio Paraíba, em parceria com a MRS construímos uma praça na entrada do bairro, oferecemos nova sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e finalizamos o asfaltamento, rede de esgoto e iluminação da rua principal do conjunto habitacional”, enumerou.

A moradora do loteamento novo do bairro Parque Maíra, Maria Célia Dias Chagas, tem um filho com deficiência e relata que foi muito bem assistida pela saúde do município durante a gestação, o parto e, atualmente, com o tratamento do filho. Ela é servidora pública concursada há 10 anos e em abordagem ao prefeito relatou: “Eu acho que a gente tem que dar crédito a quem é de direito. Eu fui muito bem atendida durante a gestação do meu filho, durante o parto e quando a gente descobriu a deficiência dele. Mas compreendo que não é fácil administrar uma cidade que tem arrecadação pequena, que vive de repasse. Administrar isso tudo, num momento de crise e, ainda assim, não atrasar salário, não faltar medicação, não atrasar tratamentos, ainda ter médico, não é fácil. A Itália inteira parou, por que Pinheiral ainda resiste? Porque é bem administrada. O prefeito tem um bom secretariado que está fazendo acontecer e está indo bem. Mudar para que? Eu confio, eu acredito e, principalmente, eu apoio”.

O prefeito reforçou a importância de dar prosseguimento aos trabalhos. “Temos projetos concluídos e futuros para o bairro. Levamos estas informações para os moradores, compromisso que nós temos e sempre tivemos com o bairro. Mais uma vez reafirmo a importância de darmos continuidade a nossa gestão, por isso pedimos a todos que no dia 15 votem 20, para que possamos continuar a avançar”, frisou Ednardo.

A coligação ‘Continuar a Avançar’ reúne os partidos PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB e 49 candidatos a vereador.

Três Poços

Na manhã do domingo (01) o prefeito, Ednardo Barbosa e a vice, professora Sediene Maia, estiveram no bairro Três Poços de PInheiral, vizinho ao local de mesmo nome em Volta Redonda. Na oportunidade, eles relembraram aos moradores os serviços executados na localidade além das propostas para os próximos quatro anos. Uma moradora do bairro escreveu uma carta de agradecimento ao prefeito e colou no portão. Diz a carta: “Precisamos do Ednardo e Sediene na prefeitura”.