Ednardo e Sediene participam de comício em Pinheiral

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 21:54 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), e sua vice, professora Sediene Maia (DEM), candidatos à reeleição pela coligação ‘Continuar a Avançar’, realizaram na noite de sábado (31), o primeiro comício de campanha. O evento, realizado na quadra de esportes do bairro Paraíso, reuniu candidatos a vereador da coligação, além de dezenas de eleitores e apoiadores.

“O nosso comício foi um sucesso e mais uma vez reafirmou a força da nossa candidatura. Quero agradecer a todos os meus candidatos e candidatas pelo apoio de sempre, a todos os eleitores e apoiadores que estiveram presentes. A cada evento que realizamos tenho a certeza que fiz as escolhas certas ao longo desses quase quatro anos que muito me dediquei para trazer melhorias para a nossa cidade. Vamos continuar a fazer aquilo de melhor que a população precisa. Não é momento de arriscar, por isso peço no dia 15 o voto em Ednardo e professora, Sediene Maia para Pinheiral Continuar a Avançar”, frisou.

A coligação ‘Continuar a Avançar’ reúne os partidos PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB e 49 candidatos a vereador.