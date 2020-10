Ednardo e Sediene visitam Varjão com reforço de Furtado

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 18:15 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), candidato à reeleição pela coligação ‘Continuar a Avançar’, aproveitou o fim de semana para visitar bairros e apresentar as suas propostas de trabalho à população. No sábado (17) ele esteve no bairro Varjão e ganhou o reforço do deputado federal, delegado Antônio Furtado, que reafirmou o apoio à sua candidatura e o acompanhou no corpo a corpo por algumas ruas do bairro. Furtado já liberou cerca de R$ 4 milhões em emendas parlamentares para o município.

Ednardo aproveitou a presença do deputado para falar sobre a necessidade de obras de drenagem e pavimentação das ruas do bairro Varjão. “Confirmamos o nosso compromisso com o bairro em melhorar a questão da pavimentação e drenagem no Varjão. Estamos aqui com o nosso parceiro, deputado Furtado, que se comprometeu em continuar a liberar recursos para atender ainda mais necessidades de Pinheiral”, adiantou EDNARDO, lembrando que no bairro foi implantada iluminação LED nas duas principais ruas do bairro, além de realizadas obras de drenagem nas ruas Boaventura Xavier Botelho e Juvenal Xavier Botelho.

Furtado aproveitou para confirmar que não medirá esforços para Pinheiral continuar a avançar. “Eu não tenho dúvida de que é possível avançar e fazer muito mais. A administração dele [Ednardo] está apenas começando e já realizou tantas coisas pela nossa cidade de Pinheiral. Sabemos que vivemos um momento difícil, um momento de pandemia, mas nós vamos trazer sim recursos de Brasília, todo o dinheiro necessário para que nossa cidade continue avançando. E para que a gente não esqueça, se você como eu, tem Pinheiral no coração, vote 20 – Ednardo e Sediene”.

Na noite de sábado o prefeito Ednardo Barbosa se reuniu com lideranças religiosas. Já na manhã de domingo (18) o prefeito e a sua vice, a professora Sediene Maia estiveram no bairro Vale do Sol.

A coligação de Ednardo e Sediene, ‘Continuar a Avançar’, reúne os partidos PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB e 49 candidatos a vereador.