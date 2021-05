Ednardo entrega obras no Parque Maíra

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 18:57 horas

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa, entrega neste sábado, 15, às 9 horas, a reforma do Campo e Sede Social do bairro Parque Maíra. Além da instalação de alambrados no campo, a sede social também recebeu aplicação de azulejos, piso, emboço, acabamento de paredes e revitalização de telhado.

O prefeito fala sobre a satisfação de entregar uma obra que promoverá saúde entre os moradores do bairro. “A nova estrutura, que atende a um pedido da comunidade local, oferecerá mais conforto e contribuirá com a qualidade de vida dos moradores do bairro e frequentadores do local. Seguimos nos empenhando e trabalhando muito para oferecermos mais conforto e saúde à população, pois entendemos que investir na restauração de áreas voltadas para a prática esportiva é investir em saúde e qualidade de vida”, disse o prefeito.

De acordo com Norma Freitas, engenheira civil e fiscal de obras da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, o campo atende a todo o bairro e sua reforma foi muito pedida pelos moradores.

“Os times de futebol de Pinheiral utilizam bastante o campo e há muitas crianças que brincam lá. Em dia de jogo ele chega a receber mais de 150 pessoas, incluindo jogadores e espectadores. É muito bom poder estar contribuindo para essa melhoria porque esse é um pedido antigo da comunidade”, afirmou.