Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 18:33 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC) firmou um acordo com a Light para evitar a a reintegração de posse, pedida pela empresa, contra cerca de 20 famílias instaladas em uma área de torres de energia na Rua Jorge Gregório dos Santos, no bairro Chalé.

O acordo inclui a remoção da rede de energia da localidade e assim os imóveis permanecerão no local. A negociação ocorreu na manhã de anteontem (terça-feira, 15) durante uma reunião online.

Ednardo decidiu pela negociação por estar sensibilizado com a situação das famílias, visto que um processo judicial movido pela Light solicita a reintegração de posse, o que levaria à remoção das pessoas do lugar.

De acordo com o prefeito Ednardo, como parte do acordo o processo judicial será paralisado por 60 dias até que as equipes da Light façam um levantamento de todo o custo da remoção da rede de alta tensão e a Prefeitura de Pinheiral viabilize o ressarcimento à empresa.

— Para que as famílias não sejam prejudicadas, removidas de seus lares e tenham suas casas demolidas, conseguimos uma suspensão do processo com a real possibilidade de fechar um acordo para realocamento das linhas de alta tensão. Em reunião realizada nesta terça-feira, 15, foi decidido que o processo será paralisado para levantamento de custo, a ser realizada pelas equipes da Light, sendo o valor da remoção da rede de alta tensão analisado pela Prefeitura de Pinheiral para viabilizar sua efetivação, tudo no intuito de garantir às famílias seu direito legítimo de moradia — frisou o prefeito.