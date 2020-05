Ednardo inaugura reforma de praça em live

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 18:35 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, realizou uma inauguração por “transmissão ao vivo” na noite desta segunda-feira (25/05) para entregar a reforma da quadra, praça e campo de society do bairro São Jorge, em Pinheiral. A inauguração “online por meio de live” pela rede social sem a presença da população, foi realizada com o objetivo de não gerar aglomeração, tendo em vista, a pandemia do novo coronavírus (Covid19).

A quadra e o campo de society do bairro São Jorge são os locais mais usados pelos desportistas, além de ser o único espaço público existente para disputas na modalidade de futebol society na cidade. A área também é muito utilizada nos eventos esportivos da cidade como Jogos Interbairros (JIB), Jogos Estudantis, Torneio Intersecretarias e outros. O campo de society, por exemplo, não recebia nenhuma manutenção desde a sua inauguração.

” Apesar de estarmos vivendo essa pandemia, hoje é um dia especial.

Por isso, mesmo não sendo apropriada a utilização deles neste momento, pois existem vários decretos em função da Covid-19, proibindo a aglomeração, estamos eu e minha vice-prefeita entregando mais esse patrimônio público para o bairro São Jorge em respeito ao dinheiro público. Nesta live estamos entregando oficialmente essa obra, para que no momento oportuno, toda a população possa utilizar desse complexo.

O campo desde a inauguração, não recebeu qualquer tipo de melhoria, então tivemos que fazer não só a reforma da quadra, praça e campo, mas fazer a troca da grama sintética” disse o prefeito.

A quadra e o campo de society tiveram seus alambrados e muros reformados. Também foram implantados calçadas ladrilhos e piso tátil para garantir a acessibilidade de todos. A área de playgound recebeu piso intertravados além de reparos e nova iluminação na praça. Além do alambrado e novas telas, o campo de society ganhou um novo gramado. A quadra poliesportiva também teve seu piso trocado. A reforma da quadra, campo e praça foram custeados por uma emenda parlamentar do ex-deputado federal, Deley de Oliveira e o novo gramado do campo sintético foi custeado com recursos próprios da Prefeitura de Pinheiral.

“Esse complexo carecia de reforma há muito tempo, por isso é com muita alegria que entregamos uma obra dessa relevância para a população”, disse a vice-prefeita.