Ednilson ‘Vampirinho’ assume cadeira na Câmara Municipal

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 16:37 horas

Pastor Washington se licencia para assumir secretaria municipal da Pessoa com Deficiência

Volta Redonda – O vereador Washington Uchôa (Republicanos) se licenciou para assumir o comando da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, recentemente criada pelo prefeito Antônio Francisco Neto (DEM). Com isso, o suplente de Uchôa, Ednilson Azevedo, o “Vampirinho”, assumiu a cadeira de vereador, tendo tomado posse na sessão da última terça-feira (08).

O prefeito já havia convidado Washington Uchôa há algum tempo para assumir a pasta, mas na primeira ocasião, tratava-se de uma coordenadoria ligada à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). No entanto, a Lei Orgânica de Volta Redonda só permite que o vereador se licencie para assumir cargo de primeiro escalão, que em nível municipal equivale a uma secretaria.

Assim, o pastor Washington precisou aguardar que o prefeito enviasse uma mensagem à Câmara Municipal, criando a secretaria. Neto deixou claro na mensagem que não haveria aumento de despesas para o município com a criação do novo órgão, mas mesmo assim houve debates no Legislativo sobre o assunto. Ao final, a mensagem foi aprovada.

O Pastor Washington está oficialmente nomeado e agora toma as providências para operacionalizar a secretaria municipal que ficará sob seu comando.