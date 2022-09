Ednilson Vampirinho homenageia o sargento Leandro Furtado de Souza com a medalha Getúlio Vargas

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 21:50 horas

Volta Redonda – Na noite desta terça-feira, dia 30, os vereadores de Volta Redonda concederam a homens e mulheres a Medalha Getúlio Vargas, a principal honraria do município dada pelo Poder Legislativo. E o vereador Ednilson Azevedo da Silva escolheu o Sr. Leandro Furtado de Souza, 1º Sargento do Exército Brasileiro, para homenagear.

Nascido em 10 de setembro de 1982, na cidade de Volta Redonda, no bairro Santo Agostinho, Leandro é filho de José Soares de Souza e de Conceição Furtado de Souza. Seu pai, metalúrgico, trabalhou na CSN até a aposentadoria; sua mãe, comerciante, empreendeu por muitos anos no mercado de aluguel de vestidos de noiva.

Incorporou às fileiras do Exército em 1º de março de 2001, no Tiro de Guerra de Volta Redonda. No mesmo ano foi aprovado no Curso de Formação de Sargentos da Escola de Sargento das Armas, do Exército Brasileiro.

Além dos Cursos de Formação e Aperfeiçoamento, realizou especializações em Educação Física e Guerra Eletrônica. Também realizou os estágios de Operações Aeromóveis, Operações no Pantanal, Operações na Caatinga, Operações de Garantia da Lei e da Ordem e Adaptação à Vida na Selva Amazônica.

Para além de sua formação militar, é Bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense.

Durante sua vida militar, serviu no 2º Batalhão de Aviação do Exército, em Taubaté – SP, no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Maceió – AL e na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende – RJ.

Em 2019, foi enviado em missão para representar o Exército Brasileiro, em Portugal. Durante a missão realizou o curso de Promoção a Sargento Ajudante do Exercito de Portugal, onde obteve a nota mais alta, elevando o nome de seu país e suas origens.

Ao retornar ao Brasil foi designado para o cargo de Instrutor Chefe do Tiro de Guerra de Barra Mansa, onde esteve à frente nos anos de 2020 a 2021. Contribuindo na formação ética e moral dos jovens da região Sul Fluminense.

Atualmente está servindo na 23ª Brigada de Infantaria de Selva, na cidade de Marabá, no Estado do Pará.

– Fiquei muito feliz em homenagear esse grande amigo, que merece a honraria – disse o vereador.